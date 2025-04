Documentaire

Deux affaires qui ont secoué la France et révélé les dessous d’un pouvoir parallèle. Dans cette compilation exclusive, plongez dans deux épisodes majeurs des Échos de l’Histoire. Le premier retrace le parcours d’André Tarallo, figure centrale de l’affaire Elf, au cœur d’un système de corruption d’État entre Paris et l’Afrique. Le second revient sur les contrats d’armement secrets passés entre la France et le colonel Kadhafi, révélant les jeux troubles de la diplomatie et des intérêts géostratégiques.

Pétrole, mallettes, réseaux occultes : deux récits fascinants sur l’envers du pouvoir et les influences cachées de la République.

Une plongée au cœur des secrets d’État, entre diplomatie de l’ombre et scandales historiques.