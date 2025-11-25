Quand on dîne en famille, l’aliment roi ce sont les pâtes. Pratiques et pas chères, nous en mangeons chacun 7 kg par an. Depuis quelques années, elles ont débarqué au rayon frais. Giovanni Rana, Gastronomia di Angelo, Antica Pasteria la plupart des produits affichent d’ailleurs clairement les couleurs de l’Italie. Comment se joue, en coulisses, cette guerre de la pasta ? La différence de qualité justifie-t-elle un prix cinq fois plus élevé ?

Un documentaire de Emmanuel CREUTZER