L’arrivée de l’hiver surtout dans les régions où les chutes de neige sont abondantes nécessite une préparation rigoureuse des habitats. Ne pas prendre les mesures nécessaires pour anticiper le gel et les fortes accumulations est un risque pour la sécurité des occupants et l’intégrité de la structure. Des dommages coûteux comme des infiltrations d’eau ou des problèmes structuraux sont souvent le résultat d’une négligence dans l’entretien préventif.

Organiser l’évacuation de la neige des accès et des aires de stationnement



Dégager de façon régulière les entrées de garage et des trottoirs est une priorité absolue pour assurer l’accès sécuritaire à votre demeure. L’accumulation de neige et de glace crée un danger de chute et peut rendre l’ouverture des portes ou le déplacement des véhicules très difficile. Pour ceux qui habitent dans les secteurs fortement touchés par les intempéries, le recours à des spécialistes simplifie grandement cette tâche.

Par exemple, obtenir un service de déneigement résidentiel dans les Laurentides permet d’assurer un dégagement complet de votre entrée de stationnement dès qu’il tombe plus de 5 centimètres de neige. Ces entreprises spécialisées utilisent un matériel adapté et équipé de pelles en téflon pour protéger la surface. Avec un bon contrat de dégagement résidentiel, vous vous offrez la tranquillité d’esprit inestimable tout au long des mois d’hiver.

Examiner le toit pour prévenir l’accumulation de neige et de la glace

Le toit supporte un poids considérable sous l’effet de la neige. Cela est encore plus important lorsque celle-ci se gorge d’eau ou que de la glace se forme. Cette surcharge exerce une pression extrême sur la charpente et augmente les risques d’affaissement ou de dommages aux matériaux de couverture. C’est pourquoi il est important de dégager votre toit.

Cet acte de prévoyance préserve la solidité de votre foyer. Si vous habitez Québec, il est conseillé de faire appel à des couvreurs professionnels pour réaliser le déneigement de toiture à Laval et dans les environs. Ces experts possèdent l’équipement nécessaire pour retirer la neige sans endommager l’étanchéité ou les composants du toit.

Ce service est encore plus urgent lorsque la quantité de neige atteint 6 pouces ou plus. Si vous souhaitez comprendre comment la neige et la glace affectent les structures, consultez ce rapport du CNRC.

Mener une inspection de l’enveloppe pour calfeutrer et isoler



Avant que le froid arrive, une vérification complète de l’enveloppe de la demeure s’impose pour localiser les pertes de chaleur. Il faut s’assurer que les joints autour des fenêtres et des portes sont bien calfeutrés afin d’éviter les infiltrations d’air froid. Une bonne étanchéité est indispensable pour réduire votre consommation d’énergie et maintenir un confort optimal à l’intérieur.

Pensez également à vider et protéger le système d’arrosage extérieur et les robinets contre le gel pour prévenir les ruptures de tuyaux. Ces ruptures causent des dégâts d’eau considérables. Finalement, assurez-vous que les gouttières et les descentes pluviales sont bien propres et permettent un écoulement facile de l’eau de fonte. Cliquez ici pour en savoir davantage sur la question.