C’est l’un des jouets les plus vendus au monde la brique Lego. Chaque année, la marque en produit 50 milliards ! Grâce à elle, cette entreprise, créée il y a près de 70 ans, est devenue n°1 mondial du jouet, devant Chinois et Américains. Usine entièrement automatisée, bataillon de designers… Jérémie DRIEU et Pierre DEHOORNE se sont rendus dans le berceau de la marque, un petit village au cœur du Danemark.