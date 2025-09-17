Article

L’année 2026 s’annonce riche en nouveautés et en expériences inédites pour celles et ceux qui souhaitent profiter pleinement de leur temps libre. Entre le retour en force de certaines pratiques traditionnelles revisitées avec une touche de modernité, les occasions de s’évader et de se divertir ne manqueront pas.

Batman Escape Game

Ouvert en février 2024 à Paris, Batman Escape est né de l’imagination du studio Dama Dreams, fondé par David Harari et Emmanuel Teboul. Installé au cœur du Boom Boom Villette, lieu branché dédié à la gastronomie et aux loisirs, cet escape game inédit transporte les joueurs dans l’univers sombre et envoûtant de Gotham City.

Plus qu’un simple jeu d’évasion, il s’agit d’une véritable aventure immersive, avec des décors spectaculaires, des intrigues palpitantes et une atmosphère digne du Chevalier Noir. Conçu pour accueillir de 2 à 24 joueurs, l’expérience propose des missions de 70 minutes, accessibles dès 7 ans accompagné et dès 15 ans en autonomie, faisant de Batman Escape une activité idéale pour les familles, les groupes d’amis ou les passionnés de super-héros.

Unique en France à exploiter la licence officielle de Batman, il séduit déjà un large public grâce à ses scénarios haletants, son ambiance hors norme et ses espaces complémentaires — bar et boutique — qui prolongent l’immersion bien après la partie.