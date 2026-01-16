L’Homo erectus, en vivant au sol, était particulièrement exposé aux prédateurs. Il lui a fallu trouver des stratégies et maîtriser le feu pour assurer sa sécurité.
Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...
A 80 km de Toulouse, la grotte de Marsoulas est cachée au pied des Pyrénées. Il y a 18...
Maîtriser le feu et cuire la nourriture ont donné à l’Homo sapiens un avantage décisif pour son évolution, tant...
Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il...
Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Le paléontologue Antoine Souron...
Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Les géologues Raphaël Pik...
Le site de La Marche se trouve à Lussac-les-Châteaux dans le département de la Vienne. Il s’agit d’un vaste...
À quoi ressemblaient Lucy et ses proches ? Quelle était leur alimentation ? Quand et où vivaient-ils ? Sandrine...
Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...
Après l’extinction des dinosaures, comment les mammifères et les primates se sont-ils multipliés ? A cette époque reculée, la...
La journaliste Nadia Cleitman va à la rencontre de ces archéologues qui chaque jour trouvent dans le sol fouillé...
En 2002, Michel Brunet et son équipe mettaient au jour le plus ancien hominidé aujourd’hui connu : « Toumaï...
À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser,...
Parmi les hommes de la préhistoire, il en est un que vous connaissez bien, c’est Homo Sapiens. Et pour...
Après la formation des Alpes et la naissance du Rhin, l’Allemagne connaît une période de glaciation il y a...
Le réalisateur du documentaire a choisi de nous expliquer l’art préhistorique du Magdalénien en ne prenant exemple que sur...
Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et...
Il y a 65 millions d’années, à la fin du crétacé, une gigantesque météorite de près de 10 km...
La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...
Le paléontologue norvégien Jorn Hurum peut exhiber sa trouvaille. Les expertises sont formelles : il s’agit bien du squelette...
