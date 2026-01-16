Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’odyssée de l’espèce – Homo sapiens Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...

Conférence La grotte ornée de Marsoulas A 80 km de Toulouse, la grotte de Marsoulas est cachée au pied des Pyrénées. Il y a 18...

Documentaire L’impact énorme de la cuisson dans notre évolution Maîtriser le feu et cuire la nourriture ont donné à l’Homo sapiens un avantage décisif pour son évolution, tant...

Conférence Préhistoire intime, vivre dans la peau des Homo sapiens Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il...

Conférence Lucy dans son environnement Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Le paléontologue Antoine Souron...

Conférence Au pays de Lucy Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Les géologues Raphaël Pik...

Conférence Lucy et les siens À quoi ressemblaient Lucy et ses proches ? Quelle était leur alimentation ? Quand et où vivaient-ils ? Sandrine...

Documentaire Ces peintures rupestres ont été faites par… l’Homme de Néandertal ! Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...

Documentaire Évoluer pour survivre Après l’extinction des dinosaures, comment les mammifères et les primates se sont-ils multipliés ? A cette époque reculée, la...

Documentaire Sur nos traces – 3 – Le tailleur de silex La journaliste Nadia Cleitman va à la rencontre de ces archéologues qui chaque jour trouvent dans le sol fouillé...

Conférence Origine et histoire des hominidés. Nouveaux paradigmes En 2002, Michel Brunet et son équipe mettaient au jour le plus ancien hominidé aujourd’hui connu : « Toumaï...

Podcast À la préhistoire, les enfants allaient-ils à l’école ? À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser,...

Documentaire Sur nos traces – 2 – Homo sapiens, l’homme moderne Parmi les hommes de la préhistoire, il en est un que vous connaissez bien, c’est Homo Sapiens. Et pour...

Documentaire Préhistoire – 2/3 – Le premier homme Après la formation des Alpes et la naissance du Rhin, l’Allemagne connaît une période de glaciation il y a...

Documentaire Grands maîtres de la préhistoire Le réalisateur du documentaire a choisi de nous expliquer l’art préhistorique du Magdalénien en ne prenant exemple que sur...

Documentaire Les mystérieuses mégalithes de Ale, en Suède Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et...

Documentaire Les derniers jours des dinosaures (1/2) Il y a 65 millions d’années, à la fin du crétacé, une gigantesque météorite de près de 10 km...

Podcast Pourquoi les humains ont-ils domestiqué les animaux ? La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...