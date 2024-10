Documentaire



Ce documentaire de 2006 retrace la vie et l’héritage de Coluche, l’un des humoristes les plus emblématiques de France. À travers des témoignages et des images d’archives, la vidéo explore non seulement son impact dans le monde du spectacle, mais aussi son engagement social et politique, notamment avec la création des Restos du Cœur. Ce film met en lumière l’importance de son œuvre et l’influence durable qu’il a eue sur la société française.