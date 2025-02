Documentaire

La Colonie 13 est une prison russe qui abrite plus de 2 000 anciens policiers, agents des douanes et procureurs condamnés pour corruption, fraude ou meurtre. La corruption est omniprésente en Russie, des petits pots-de-vin aux scandales gouvernementaux de haut niveau. La prison offre des installations décentes, du travail obligatoire et une structure de type militaire où les anciens fonctionnaires exercent toujours leur autorité sur les autres détenus.

Les détenus comme Anatoly Bebeshko, un ancien agent de la circulation, expriment leur frustration face à leurs bas salaires et à l’indifférence du gouvernement, qui a poussé beaucoup d’entre eux à accepter des pots-de-vin. En réfléchissant à leurs actes, certains prisonniers se sentent abandonnés par le système, amers que seuls les fonctionnaires de rang inférieur comme eux soient punis. Les efforts de lutte contre la corruption à l’extérieur de la prison se poursuivent, mais il est difficile d’attraper et de prouver la culpabilité, et la corruption est devenue la norme dans la société.

En fin de compte, Colony 13 reflète le ressentiment croissant des fonctionnaires subalternes, qui se sentent pris pour des boucs émissaires, tandis que les élites qui commettent des crimes bien plus graves échappent souvent à la justice, renforçant ainsi le sentiment d’inégalité.