Aux Mureaux, loin des clichés sur les cités, des jeunes tentent de tracer leur voie sans céder aux trafics. Entre premiers emplois en usine, responsabilités comme contrôleurs et création d’une marque de vêtements reconnue par l’État, nous suivons ceux qui cherchent à réussir autrement et à prouver que l’avenir existe aussi en banlieue.