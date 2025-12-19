Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale”, avec la sociologue Juliette Sméralda Dans sa conférence intitulée...

Podcast C’est quoi ça, la non-binarité ? Le terme « non-binaire » désigne toutes les possibilités de genre en dehors d’une identité strictement féminine ou masculine....

Documentaire La violence dans les lycées, peur sur l’école Dans ces lycées, la tension est quotidienne. Violences, détresse, exclusions… Ce documentaire montre la réalité de l’école quand tout...

Documentaire La face cachée des paris sportifs Ce documentaire enquête sur la face cachée des paris sportifs : une industrie mondiale qui cible les jeunes, manipule...

Documentaire Didier moi et les autres… les enfants du silence Quatre hommes brisent enfin le silence sur les violences sexuelles subies dans leur enfance. Pas de violon, pas de...

Article La face cachée des réseaux sociaux On passe tous une partie de nos journées à faire défiler des photos, des vidéos, des anecdotes. C’est devenu...

Podcast Auto-justice : quand les citoyens veulent remplacer la police Face à un sentiment d’impunité, des citoyens prennent les choses en main : auto-justice, milices, traque de criminels en...

Conférence Vers un droit au bien-être ? Le bien-être, qui pourrait s’apparenter au bonheur ou à la qualité de vie, est a priori une notion non...

Documentaire Héritage de Johnny Hallyday, la guerre des clans Depuis plusieurs mois, les questions que soulève l’héritage du rocker Johnny Hallyday font les choux gras de la presse...

Documentaire Cabanisation : ces familles vivent dans des logements illégaux À Vias, dans l’Hérault, 200 habitations sont menacées de destruction ! Des cabanes ou des mobile-home installés illégalement par...

Podcast L’odyssée de la téléréalité (2/2) De Frenchie Shore au remake de la Star Academy ou de Secret Story, la télé-réalité française semble trouver un...

Conférence Précarité et pauvreté : l’enjeu de l’accès aux droits Le 19 octobre 2023, le Défenseur des droits a réuni des responsables de l’administration et d’organismes sociaux, des chercheurs,...

Documentaire Légion d’honneur : au cœur d’un pensionnat d’excellence Uniformes, règles strictes et des pensionnaires triées sur le volet. Bienvenue à la Maison d’Education de la Légion d’Honneur,...

Documentaire Le service militaire : obligatoire ou volontaire ? Alors que les tensions se multiplient en Europe, le rétablissement d’un service national, volontaire ou obligatoire, est débattu dans...

Documentaire Ecologie radicale contre état violent : enquête sur un affrontement politique Quand la lutte écologique devient un affrontement direct avec l’État. Entre urgence climatique et dérive sécuritaire, une question traverse...

Documentaire Mort sociale, jeunesse de France La misère est protéiforme, de nos jours elle impacte la jeunesse comme jamais. Les crises sanitaire et sociale affectent...

Documentaire Intégration en France: réalité ou fiction? En 1983, la « marche des beurs » rassemblait 100 000 personnes à Paris pour affirmer leur citoyenneté. Aujourd’hui,...

Conférence La laïcité en France au début du XXIème siècle – Retour sur quelques idées reçues La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...