Documentaire

« Douces Frances » vous emmène aujourd’hui en Bourgogne, symbole d’un certain art de vivre à la Française, assurément une région où il fait bon vivre… En plein cœur du Morvan, Nathalie nous fera découvrir les bienfaits du lait de ses juments de Mérens. Puis, séance casse-tête japonais et expériences sonores avec Olivier et ses curieux empilements de bois. Dans les Hautes-Côtes de Nuits, Isabelle et Sylvain, nous offrirons le fruit « rouge » de leur travail et le secret de leur liberté. Au détour du canal du Nivernais, Evelyne nous expliquera qu’être éclusière, ce n’est pas qu’une histoire de manivelle. Étape sacrée à l’abbaye de Fontenay, avec François, dépositaire du lieu. Qui dit Bourgogne dit vignobles, bien évidemment. Au château de Ratilly, en Puisaye, la culture fait partie des murs. Juste à côté, à Guédelon, on construit un château comme au 13e siècle. Enfin, dernier tour de piste sur le circuit de Magny-Cours.

Réalisateur : Xavier Lefebvre & Denis Dommel