Conférence

L’huile essentielle de citron pour lutter contre la fatigue, la lavande officinale pour les troubles digestifs, la menthe poivrée pour calmer les nausées ou l’arbre à thé contre les infections de la sphère ORL… Les huiles essentielles ont de multiples vertus pour vaincre les petits soucis de santé du quotidien.

D’accord mais encore faut-il savoir laquelle choisir pour quelle affection et surtout, comment l’utiliser : à l’aide d’un diffuseur dans votre chambre, en massage directement sur la peau, dans le bain après l’avoir diluée dans l’huile végétale ?