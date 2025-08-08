Les appareils électroniques ont envahi notre quotidien, l’usage des objets connectés ne cesse de se développer. Résultat, le stockage...
Dans l’univers ultra-concurrentiel de la tech, une marque se distingue depuis des décennies par la force de l’attachement qu’elle...
Internet et les réseaux sociaux sont devenus un défouloir pour certains élèves. Insultes, menaces, propos diffamants, on y compte...
Ces appli qui ont révolutionner la garde d’enfants
Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion…. les IA d’Illustrations arrivent en nombre sur le marché et génèrent de nombreuses questions (technique,...
Le Cloud est une idée assez vague pour beaucoup d’entre nous, et pourtant il s’agit de l’infrastructure de base...
L’intelligence artificielle (IA) occupe aujourd’hui une place centrale dans notre quotidien, souvent de manière invisible, mais toujours déterminante. Des...
Dans cette conférence, nous allons parler d’un sujet qui nous concerne tous : l’exploitation des multiples données produites en...
Pour un projet de site internet, il est indispensable d’héberger les contenus pour que le site soit visible et...
Les réseaux sans fil encourent potentiellement une série des attaques. Ainsi, il nous montre l’importance de s’inquiéter de la...
Etat des lieux du corps et des gestes à l’ère des technologies numériques. La communication humain-machine, longtemps restée l’apanage...
L’impression tridimensionnelle suscite d’immenses espoirs dans de nombreux domaines, que ce soit dans l’industrie aéronautique, spatiale ou médicale. L’impression...
À l’ère du numérique, il est essentiel de connaître l’empreinte carbone de votre site web, mais il existe d’autres...
L’intelligence artificielle bouleverse le 21ème siècle et envahit notre quotidien. Mais leurs algorithmes reproduisent des stéréotypes sexués. Aude Bernheim,...
Internet et les nouvelles technologies sont aujourd’hui partout, et utilisés par tous. Bien que cette utilisation représente de nombreux...
Cette conférence a été donnée à l’invitation de la Députée Carine Montaner en Andorre, et réalisée pour l’occasion. Un...
Passionné par son métier et fasciné par le potentiel presque infini du web, Daniel porte cependant un regard bien...
Si l’importance des humanités numériques pour la recherche ne semble plus faire débat aujourd’hui, les tensions et les difficultés...
Avec 150 millions d’utilisateurs dans le monde et plus de 4 millions en France, Facebook est devenu un phénomène...
À mesure que l’intelligence artificielle progresse, elle s’infiltre dans pratiquement tous les coins de notre existence, remodelant les façons...
