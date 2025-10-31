Ressources Dans la même catégorie

Article Ces choses que vous ignorez sur le putois Le putois, un petit mammifère de la famille des mustélidés, est souvent méconnu du grand public. On le confond...

Documentaire Ce magnifique requin a une couleur et des motifs uniques C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».

Documentaire Lions et hyènes se disputent une carcasse de gnou Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...

Documentaire Cette kayakiste raconte comment elle s’est fait attaquer par un barracuda Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long...

Documentaire Cet homme raconte comment il s’est fait attaquer par un coyote en pleine nuit Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...

Documentaire Deux ombres communs se battent pour féconder les œufs d’une femelle Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...

Documentaire Première chasse chaotique d’une jeune hyène Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...

Documentaire L’île du Sri Lanka : terre des crocodiles des marais Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...

Documentaire Pensions d’animaux vs. petsitters : la bataille est lancée En France, 22 millions de personnes possèdent un chien ou un chat, et chaque été, la question de leur...

Documentaire La magie des chouettes Lily et Luna, jeunes femelles chouettes, sont élevées par deux spécialistes qui leur enseignent les rudiments de la chasse...

Documentaire Les secrets du secteur marin au zoo du Pal 100 jours avec Anne-Sophie, responsable du secteur marin du zoo du Pal. Situé au cœur de la splendide région...

Podcast Qui a peur du grand méchant loup… breton ? C’est le retour en France du grand méchant loup ! Méthodiquement éradiqué au cours du 19e siècle, il n’acquière...

Documentaire Cette femelle léopard tue le bébé de sa sœur ! Rites de passage, trahisons familiales et belles amitiés, suivez l’incroyable destin d’une maman léopard et de ses deux petits...

Documentaire Amérique : les grandes plaines | Quand les animaux sauvages emménagent en ville Chassées de leur habitat naturel, des espèces animales s’invitent dans les villes américaines. Après des décennies de campagnes de...

Documentaire Jurassic Fight Club – Les plus grands tueurs Du féroce utahraptor, pas plus grand qu’un homme, au gigantesque tyrannosaurus rex, cet épisode révèle tout sur les armes...

Documentaire Cid Harbour : un requin attaque deux plongeurs Près de la baie de Cid Harbour, deux hommes font de la plongée au tuba et chahutent dans l’eau....

Documentaire Les énigmes de l’étang | Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...

Documentaire Kazakhstan : sur la piste du cerf maral C’est aux confins du Kazakhstan que les chasseurs se sont donnés rendez vous. Sur le massif montagneux des Saïrs,...

Documentaire Les supersens des animaux – La vue La physicienne Helen Czerski et le biologiste Patrick Aryee explorent le monde sensoriel des animaux, et réalisent combien les...