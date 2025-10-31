Les attaques de grand requin blanc hors de l’eau sont les plus spectaculaires car elles concentrent vitesse, force et précision.
Le putois, un petit mammifère de la famille des mustélidés, est souvent méconnu du grand public. On le confond...
C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».
Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...
Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long...
Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...
Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...
Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
En France, 22 millions de personnes possèdent un chien ou un chat, et chaque été, la question de leur...
Lily et Luna, jeunes femelles chouettes, sont élevées par deux spécialistes qui leur enseignent les rudiments de la chasse...
100 jours avec Anne-Sophie, responsable du secteur marin du zoo du Pal. Situé au cœur de la splendide région...
C’est le retour en France du grand méchant loup ! Méthodiquement éradiqué au cours du 19e siècle, il n’acquière...
Rites de passage, trahisons familiales et belles amitiés, suivez l’incroyable destin d’une maman léopard et de ses deux petits...
Chassées de leur habitat naturel, des espèces animales s’invitent dans les villes américaines. Après des décennies de campagnes de...
Du féroce utahraptor, pas plus grand qu’un homme, au gigantesque tyrannosaurus rex, cet épisode révèle tout sur les armes...
Près de la baie de Cid Harbour, deux hommes font de la plongée au tuba et chahutent dans l’eau....
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...
C’est aux confins du Kazakhstan que les chasseurs se sont donnés rendez vous. Sur le massif montagneux des Saïrs,...
La physicienne Helen Czerski et le biologiste Patrick Aryee explorent le monde sensoriel des animaux, et réalisent combien les...
Les montagnes constituent un habitat des plus impitoyables pour les espèces animales les plus faibles. Quelques bêtes y vivent....
