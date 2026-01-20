Après trente ans de conflits au Cambodge, des milliers de réfugiés rentrent en 1992 dans un village construit pour eux par l’ONU. Mais après 13 ans d’exil, ils reviennent en étrangers. Surnommés les « égarés », ils doivent tout reconstruire : leur place, leurs terres, leur avenir.
Dans un monde où 26 millions de personnes sont déplacées, leur histoire parle de résilience, de patience et de la volonté de donner un futur à leurs enfants. Un hommage à leur détermination.
Un documentaire de Christine Bouteiller