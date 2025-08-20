Documentaire

Par ses coups d’éclat, sa façon de se moquer des règles et de l’ordre établi, Bruno Sulak fait, en quelques années seulement, de son personnage une légende.

Le surnom de gentleman cambrioleur lui ai donné pour ses principes dont il ne démordra pas : voler certes, mais sans jamais blesser personne.

En 1983, il s’attaque à un symbole : le luxe, incarné par les grandes bijouteries et les magasins chics.

Découvrez la suite de l’histoire du braqueur qui a marqué sa génération.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Le gentleman cambrioleur des années fric »

Réalisation : Jean-Luc Gunst

