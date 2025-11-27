Documentaire

Ils veulent américaniser notre façon de consommer. Le Black Friday va-t-il tout changer ? Costco, géant américain du commerce, a choisi la France pour installer son premier magasin.À travers cette expérience pilote, l’entreprise mise sur le Black Friday pour conquérir les consommateurs français avec un modèle importé des États-Unis : achats en gros, carte de membre, produits XXL. Entre logistique survoltée, préparation militaire des équipes et ruée des clients, l’événement devient un laboratoire de l’hybridation culturelle entre le commerce français et la frénésie américaine.

Mais le reportage va plus loin. Il observe aussi les nouveaux rituels de familles séduites par le modèle Costco, les tensions liées aux stocks, la transformation des comportements d’achat… et les questions que cela soulève : le Black Friday, est-ce un simple coup marketing, ou le signal d’un basculement profond de nos habitudes de consommation ?

Réalisé par Jessica Jouve et Aurélien Martin