Documentaire 1324 : le pèlerinage de Mansa Moussa à La Mecque Les chroniques arabes du XIVe siècle bruissent d’une rumeur : par-delà le désert du Sahara, un empereur noir, Mansa...

Podcast Ibn Khaldun et la théorie de l’État Bien avant Hobbes, Montesquieu et Tocqueville, Ibn Khaldun, serviteur des princes du Maghreb, rédige une histoire universelle, Le Livre...

Documentaire Les Vikings Soudain, surgit de la brume un dragon à la gueule menaçante… c’est la proue d’un bateau viking venu des...

Documentaire D’où Ivar le désossé tient-il son surnom ? Ce que nous savons de lui suggère l’image d’un colosse qui aurait bâti sa légende dans le fracas des...

Podcast Charles VI, le roi fou Charles VI de France, surnommé « le Fou », a régné de 1380 à 1422. Monté sur le trône à l’âge...

Documentaire Cambodge : Angkor, la région aux 200 temples La région d’Angkor au Cambodge abrite des centaines de temples et sites archéologiques, notamment le célèbre temple d’Angkor Wat,...

Documentaire 800 – Le couronnement de Charlemagne En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur dans la basilique Saint-Pierre de Rome par...

Documentaire Léonard de Vinci I Quelle Histoire Vous connaissez sans doute Léonard de Vinci grâce à sa célèbre peinture de « La Joconde », mais savez-vous qu’il était...

Podcast La Justice de Saint Louis. Dans l’ombre du chêne. Petit-fils de Philippe Auguste, roi Très Chrétien, Louis IX occupe une grande place dans l’historiographie. Mais que sait-on réellement...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – La géographie sacrée des Incas Au Pérou, à plus d’une centaine de kilomètres des célèbres sites de Cuzco et de Machu Picchu, un autre...

Documentaire Chachapoyas, les guerriers des nuages Ce documentaire suit une équipe d’historiens, d’archéologues, de spéléologues et de guides de haute montagne dans leur fabuleuse quête...

Documentaire Aztèques, Incas, Mayas : A la recherche de l’Eldorado Les Aztèques : dans la vallée de Mexico, les Aztèques vont créer depuis leur capitale Tenochtitlan un puissant empire...

Documentaire Empire inca | L’histoire révélée Plusieurs découvertes récentes d’archéologues et de chercheurs jettent un regard neuf sur la civilisation inca, à rebours d’un certain nombre d’idées reçues....

Documentaire La grande épopée des châteaux forts Empreints de mystère et de grandeur, les châteaux forts témoignent de la civilisation médiévale et recouvrent une réalité complexe....

Conférence Le Moyen-Âge: au delà des idées reçues En 1834, Jean-Antoine Letronne, professeur au Collège de France et futur directeur de l’Ecole des Chartes, publia un article...

Conférence La vigne et le vin en Champagne au Moyen Âge Pour cette conférence intitulée « La vigne et le vin en Champagne au Moyen Âge », le premier « viticulteur »...

Documentaire De vinci, ce génie ! har d’assaut, scaphandre, robots, pont tournant, vis hydraulique… Artiste hors du commun, Leonard De Vinci a également imaginé des...