Documentaire

La mer Morte est un lac salé partagé entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Sa surface située à plus de 400 m en dessous du niveau de la mer en fait le point le plus bas de la terre. Elle est réputée pour sa salinité extrêmement élevée, qui permet de flotter facilement, et pour sa boue noire riche en minéraux, utilisée à des fins cosmétiques et thérapeutiques dans les spas de la région. Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9.