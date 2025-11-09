Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Immersion dans le château de 2000m² inspiré du célèbre conte de Charles Perrault Charles Perrault y aurait écrit son célèbre conte. Aujourd’hui, c’est le Duc de Blacas qui y réside quelques mois...

Documentaire Lactalis, au-dessus des lois ? Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...

Documentaire L’étonnant voyage du train flottant de bois dans les îles finlandaises Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....

Documentaire Elle offre ses cheveux aux dieux pour les remercier Une offrande capillaire au temple, une tradition dans cette région de l’inde

Documentaire Chanel n° 5, de la fleur au flacon Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...

Documentaire La république à petits pas Ces enfants attachants sont filmés de manière brute, sans commentaire. Résultat: le documentaire vient démentir tous les bilans catastrophistes...

Documentaire Il fabrique du PQ Dans les coulisses d’une usine de papier toilette.

Documentaire Un petit grain de folie Ils ont tous choisi le massif des Aravis, en Haute-Savoie, pour s’installer. Mademoiselle Caroline dessine, Guillaume peint et Didier...

Documentaire Quand les femmes s’emparent des métiers masculins En Russie, quelque quatre cents métiers sont interdits aux femmes. Cette réminiscence de l’époque communiste fait aujourd’hui l’objet de...

Documentaire Spring Break, la fete sans limites ? Ils sont décriés, synonymes d’excès en matière d’alcoolisme ou de sexualité, mais pour les étudiants américains, ils contituent toujours...

Documentaire Sears : pensions au régime Les retraités de Sears Canada risquent de perdre une partie de leurs prestations de retraite. Pendant des années les...

Documentaire Une cité 100% SDF Comme dit le grand Charles, la misère serait moins pénible au soleil. C’est du moins ce que pensaient les...

Documentaire Les héros du soufre Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...

Documentaire Venezuela : la malédiction du pétrole Laminé par la corruption et la pauvreté, les sanctions économiques et l’hyperinflation, le Venezuela menace de s’effondrer. De Caracas...

Documentaire Secourir les migrants aux confins de la Pologne Anna Borkowska, médecin polonaise, se s’attendait pas à se faire agresser en allant bénévolement s‘engager à la frontière biélorusse...