Charles Perrault y aurait écrit son célèbre conte. Aujourd’hui, c’est le Duc de Blacas qui y réside quelques mois...
Kim Jong Un aurait fait assassiner son propre frère
Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...
Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....
En Russie, il n’est jamais trop tôt pour partir au front
Une offrande capillaire au temple, une tradition dans cette région de l’inde
Dans les villes minières de Madagascar, certains enfants deviennent courtiers
Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...
Ces enfants attachants sont filmés de manière brute, sans commentaire. Résultat: le documentaire vient démentir tous les bilans catastrophistes...
Dans les coulisses d’une usine de papier toilette.
Ils ont tous choisi le massif des Aravis, en Haute-Savoie, pour s’installer. Mademoiselle Caroline dessine, Guillaume peint et Didier...
En Russie, quelque quatre cents métiers sont interdits aux femmes. Cette réminiscence de l’époque communiste fait aujourd’hui l’objet de...
Ils sont décriés, synonymes d’excès en matière d’alcoolisme ou de sexualité, mais pour les étudiants américains, ils contituent toujours...
Les retraités de Sears Canada risquent de perdre une partie de leurs prestations de retraite. Pendant des années les...
Comme dit le grand Charles, la misère serait moins pénible au soleil. C’est du moins ce que pensaient les...
Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...
Laminé par la corruption et la pauvreté, les sanctions économiques et l’hyperinflation, le Venezuela menace de s’effondrer. De Caracas...
Ils ont pour clientèle des hommes d’affaires pressés et des stars du show-biz, comme Madonna, Jay-Z ou Harrison Ford....
Anna Borkowska, médecin polonaise, se s’attendait pas à se faire agresser en allant bénévolement s‘engager à la frontière biélorusse...
L’un des principaux défis des casinos de nos régions, c’est de traquer les tricheurs qui ont des techniques de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site