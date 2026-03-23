Documentaire

Pour découvrir la jolie ville de Dinan, rien de mieux que de commencer par une balade entre ses petites rues pavées et ses différents points de vue. Charlotte est attendue par Cécile. Elle est guide à Dinan et nous a donné rendez-vous au château. Une première étape idéale pour évoquer l’histoire de cette cité. On apprend beaucoup de choses sur Dinan grâce à Cécile, notamment l’histoire de la rue du Jerzual.

C’est justement tout en haut de cette célèbre rue que l’on a rendez-vous dans l’atelier d’Adrian Colin, Maître verrier. Depuis 2011 Adrian porte le titre de Meilleur Ouvrier de France, alors autant vous dire, nous sommes ici dans l’excellence !

Juste avant de descendre la rue du Jerzual, nous avons un petit détour à vous proposer. Quand on évoque Dinan, les plus gourmands pensent sûrement aux célèbres Gavottes, ces crêpes dentelles si célèbres. Et c’est ici à Dinan qu’elles sont produites.

La dégustation terminée, nous reprenons la rue du Jerzual pour descendre jusqu’au port. La descente de cette rue justifie presque à elle seule une visite à Dinan. Nous sommes attendus par Lionel pour une petite croisière sur la Rance. Cette balade sur la Rance sera donc la dernière étape de notre escale à Dinan. Nous vous conseillons vivement de venir passer une journée (ou plus) ici et de vous perdre dans ses petites rues.