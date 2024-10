Documentaire



Mannequins, comédiens, chanteurs ou simples figurants, ils sont des milliers tous les jours, à rêver de décrocher le rôle de leur vie, le contrat qui les rendra célèbres. Mais le chemin est long et périlleux et il passe forcément par la case casting. Le monde des castings, avec tous ses espoirs, ses rêves et ses paillettes cache aussi une autre réalité. Chaque année, de nombreux jeunes sont victimes d’arnaque. Il existe 250 agences de casting recensées, dont 80% sont des « agences arnaques ». Malheureusement, les abus ne sont pas seulement financiers avec parfois des méthodes de travail peu scrupuleuses. Malgré tous ces excès, beaucoup veulent encore tenter leur chance.

Dernier phénomène à la mode, les émissions de téléréalité, en tout genre. Pour certain, c’est un moyen rapide pour accéder à la notoriété et pouvoir envisager une carrière fulgurante.

Réalisateur : Albert Lecoanet