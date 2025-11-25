Article

Apic International s’impose depuis 1991 comme un acteur incontournable de la communication par l’objet en France. Spécialisée dans la conception et l’importation d’objets publicitaires personnalisés, cette entreprise basée à Suresnes accompagne plus de 1000 clients dans leur stratégie de visibilité et d’engagement. Avec une expertise de plus de 30 ans, Apic transforme chaque goodie en vecteur de message aligné avec l’identité de marque de ses clients.

Une gamme complète de goodies écologiques et responsables

Apic International a développé une offre étendue de goodies écologiques qui répondent aux enjeux RSE des entreprises modernes. Les objets publicitaires écologiques proposés sont conçus à partir de matériaux recyclés, durables ou naturels, permettant aux entreprises de valoriser leur engagement environnemental tout en renforçant leur image de marque. La sélection inclut des sacs en coton bio, des gourdes en acier inoxydable, des carnets en matériaux recyclés et des textiles en coton biologique.

L’entreprise privilégie des matériaux écoresponsables comme le PET recyclé, l’aluminium recyclé, le plastique végétal, le bambou et l’acier inoxydable. Ces choix permettent de minimiser l’empreinte carbone tout en garantissant des produits utiles et désirables. Les techniques de personnalisation responsables proposées incluent la sérigraphie écologique, la gravure laser, la tampographie et la broderie.

Le made in France et made in Europe au cœur de l’offre

Apic International met en avant une sélection premium de goodies fabriqués en France et en Europe, répondant à la demande croissante des entreprises pour des produits locaux et traçables. La gourde made in Europe constitue l’un des produits phares du catalogue, fabriquée en aluminium recyclé et entièrement personnalisable. Cette démarche s’inscrit dans une logique de circuits courts et de soutien à l’économie européenne.

Les goodies made in France et made in Europe permettent aux entreprises de communiquer sur leurs valeurs d’engagement territorial et de qualité. En choisissant ces produits, les clients d’Apic affirment leur préférence pour une production locale respectueuse des normes sociales et environnementales européennes.

Des solutions personnalisées pour chaque besoin

L’expertise d’Apic International se manifeste dans sa capacité à accompagner les entreprises à chaque étape de leur projet de communication par l’objet. Parmi les meilleures ventes figurent les t-shirts personnalisés, stylos, tote bags, box cadeaux entreprise, éventails, carnets, mugs et gourdes. Ces classiques efficaces sont appréciés pour leur utilité et leur impact visuel durable.

La société propose également des gammes spécialisées incluant les goodies high-tech, goodies sport et coffrets cadeaux entreprise. Cette diversité permet de répondre à tous les objectifs de communication : salons professionnels, séminaires, cadeaux de fin d’année, onboarding ou campagnes de prospection. Chaque objet devient un support de message qui crée un lien émotionnel avec l’audience visée.

Une approche stratégique de la communication par l’objet

La philosophie d’Apic International repose sur le concept « Offrir pour conquérir ». Les goodies personnalisés constituent un levier de communication puissant pour conquérir clients et collaborateurs tout en renforçant la notoriété de marque. En associant un logo à un objet utile, les entreprises créent une visibilité durable et économique.

Les goodies écologiques renforcent particulièrement l’image de marque en démontrant un engagement concret pour la planète. Ils séduisent une clientèle sensible aux enjeux environnementaux et contribuent à réduire l’empreinte carbone globale de l’entreprise. Cette approche responsable valorise la perception positive de la marque auprès des clients comme des collaborateurs.

Un partenaire de confiance depuis plus de 30 ans

Basée au 167 Bis rue de Verdun à Suresnes, Apic International s’est positionnée comme un spécialiste reconnu de l’objet publicitaire. L’entreprise combine expertise technique, créativité et engagement environnemental pour transformer chaque projet en succès commercial. Sa longévité témoigne de sa capacité à s’adapter aux évolutions du marché et aux nouvelles attentes des entreprises en matière de communication responsable.