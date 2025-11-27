Documentaire

Née d’un simple presse-purée inventé par Jean Mantelet, l’entreprise va bouleverser les usages domestiques et le quotidien des femmes, tout en devenant un modèle industriel unique. Production de masse, politique de prix bas, forte identité sociale : Moulinex séduit la France et l’exporte. Mais les logiques d’hyper-croissance, le choc de la mondialisation et des erreurs stratégiques mèneront à la chute.

Des cuisines aux usines, des innovations aux drames humains, ce film revient sur l’histoire d’un empire populaire et visionnaire. Il interroge aussi les leçons à tirer : qu’est-ce qui fait tenir une entreprise ? Et pourquoi certaines tombent, même après avoir conquis le monde ?