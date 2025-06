Documentaire

En Alaska, un village s’efface. Sous la pression du climat, Shishmaref pourrait bientôt n’être qu’un souvenir.

Shishmaref, petit village situé au nord-ouest de l’Alaska, vit ses dernières années. Bordée par la mer de Béring, cette communauté inupiak est menacée par la fonte du pergélisol, l’érosion accélérée et la montée des eaux. Chaque tempête rapproche un peu plus les maisons de l’effondrement.

Dans ce territoire isolé, accessible uniquement par avion, la vie est rude, mais rythmée par les traditions millénaires de chasse et de pêche. Aujourd’hui, ce mode de vie s’effondre.

Le documentaire suit les habitants, leurs doutes, leurs espoirs et les opérations de sauvetage d’un village entier. Car l’Alaska, aux avant-postes du réchauffement climatique, nous montre ici ce que pourrait être l’avenir de nombreuses régions du monde.

00:00 – Alaska : un territoire menacé

02:20 – Les glaciers reculent, la mer monte

05:15 – Shishmaref, village au bord de l’effacement

07:00 – Inupiat : traditions face à la disparition

10:20 – Le sol se dérobe sous les maisons

13:00 – Une faune désorientée, des ours affamés

18:50 – Érosion extrême : une terre qui s’efface

23:45 – Déménager un village : mission impossible ?

27:10 – Daniel Fortier face à un défi scientifique

31:05 – L’Alaska ne peut plus attendre

35:00 – Tin Creek : une fuite incertaine

41:00 – Vivre loin de la mer : la rupture culturelle

45:00 – Un cri venu du Nord

#Alaska #VillageDisparu #Climat

Shishmaref, Le village à la dérive

Un film de Morad Aït Habbouche, Hervé Corbière

Production Antipode

Droits réservés Ampersand