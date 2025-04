Documentaire

Il fut l’un des artistes les plus discrets et les plus respectés de la scène musicale française.Après une enfance marquée par l’abandon et le silence, il s’invente une nouvelle vie grâce à la musique. À l’aube de la maladie, il entame une dernière tournée, défiant la douleur pour offrir à son public un ultime adieu chargé d’émotion. Chaque chanson devient un acte de résistance, chaque concert un moment suspendu entre fragilité et force. Ce récit intime dévoile un homme en quête de rédemption, porté par l’amour des siens et par une passion viscérale pour la scène.

Réalisation : Marie Bethsabée Zarka et Kahina Kaci

Présenté par Laurent Delahousse