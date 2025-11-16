Le kinésithérapeute effectue des actes de massage, de gymnastique médicale et de rééducation fonctionnelle et motrice. Chez les enfants,...
Mila a fait des études en philosophie à l’université de Genève. Elle pensait pouvoir refaire le monde mais ce...
Le travail domine nos vies, en définit la valeur. « Twist » part à la rencontre d’écrivains, d’architectes et d’artistes et...
Travailler avec des influenceurs en marketing exige une vision stratégique capable d’allier authenticité, cohérence et compréhension fine des publics...
Le SMUR néo-natal est un métier à part. Il faut vraiment que ce soit une vocation et une passion...
Entre mythes de la “Startup Nation”, soutien institutionnel, nouvelles formes de pression au travail et fortes inégalités sociales et...
Gérer une PME (Petite et Moyenne Entreprise) requiert une combinaison de compétences en management, en finance, en marketing et...
Travailler dans un environnement sain est essentiel pour le bien-être des employés et la productivité globale d’une entreprise. Cependant,...
Un incendie d’une ampleur inouïe s’est déclenché dans un immeuble parisien. Avec 10 morts et 96 blessés, c’est un...
Face aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux majeurs, l’innovation et les transformations des organisations représentent des défis incontournables pour...
Certaines prennent soin des personnes âgées et des malades ; d’autres travaillent dans les champs ou vendent des denrées alimentaires....
Dans un contexte de pression économique, de concurrence de plus en plus dure, les entreprises doivent se battre pour...
Chaque année plus de 500 000 français créent leur entreprise. Dans 5 ans la moitié d’entre elles auront cessé...
Les anciens animateurs télévisés, autrefois stars du petit écran pendant de nombreuses années, ont entrepris des reconversions surprenantes. On...
Le 9 février 2022, Laurent Mignon, CEO du Groupe BPCE, et Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, ont eu...
Reportage sur Lea Vicens la reine de l’arène, elle est torreira. Elle vit à Séville et succède à Marie...
La fête foraine demeure une des attractions les plus populaires de France. Elle a su rester à la mode...
Lors de la Journée Portes Ouvertes de l’Université Paris Cité, notre Professeur Nicolas Obtel a donné une conférence sur...
Dans l’intimité d’une petite entreprise familiale de pompes funèbres à Semur-en-Auxois, au coeur de la Bourgogne, filmée à vingt...
Passionnée, douce et empathique, Lorette est une brillante étudiante en cinquième année. À l’école vétérinaire de Toulouse- l’une des...
