Documentaire

De Paris à Kaboul, où leur témoignage a été filmé clandestinement, de jeunes Afghanes témoignent de leur vie recluse sous la loi des talibans.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, les femmes ont vu leurs libertés abolies les unes après les autres : interdiction d’aller à l’école, de poursuivre des études supérieures, de voyager sans le gardiennage d’un père, d’un frère ou d’un époux, de chanter… Reléguées derrière les murs de leur maison, elles sont très nombreuses, notamment à Kaboul, à rêver de par-tir. Housna, une jeune journaliste arrêtée et battue pour avoir réalisé un reportage sur l’éducation des femmes, a pu trouver asile à Paris avec son petit frère. Mais à Kaboul, où malgré le danger, trois autres jeunes femmes, Marwa, Shakiba et Hanifa, ont accepté de témoigner clan-destinement, la course d’obstacles semble insurmontable. Ultra-volontaire et soutenue par sa famille, Marwa, qui rêve de devenir médecin, a eu beau voir sa candidature acceptée en ligne par une série d’universités américaines, elle ne peut faire face aux frais encourus, tandis que son amie Shakira a vu ses demandes de bourse refusées par les pays voisins. Quant à Hanifa, dont l’époux et deux des fils ont été tués dans un attentat, elle tremble de voir sa belle-famille lui enlever le petit garçon qui lui reste, rescapé de l’attaque, mais désormais amputé d’une main… Une rare fenêtre ouverte sur des existences proscrites.

