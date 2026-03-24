Documentaire

Située aux confins de la Norvège, de la Finlande et de la Russie, la petite ville de Kirkenes joue un rôle clé au niveau géopolitique. Un bataillon de quelque 700 militaires d’élite est stationné dans cette localité septentrionale de 3.500 âmes. L’État norvégien y manifeste ses droits territoriaux par des actions ciblées, également pour le compte de ses alliés occidentaux de l’Otan et de l’Union européenne.

David Bratland et Jesper Bruseth font leur service militaire à Kirkenes au sein du bataillon de chasseurs GSV. Dans cette région qui se trouve à 400 km au nord du Cercle polaire, la formation des jeunes recrues déployées à la frontière est rude. En hiver, le mercure descend régulièrement à -30°C et le soleil ne brille que quelques heures par jour. Lors des courses d’orientation à ski, les appelés perfectionnent leur condition physique tout en développant leur autonomie. Leur mission : surveiller les quelque 200 km de frontière avec la Russie et la défendre en cas d’attaque. Depuis peu, les soldats sont formés sur des systèmes de défense antichars et anti-aérienne.

Tandis que David et Jesper parcourent à ski les étendues enneigées de la toundra norvégienne, Ievgueni Goman, le directeur d’origine russe du festival annuel Barents Spektakel, est confronté à de tout autres défis. Sur les rives du lac gelé de Förstevatne, l’immense dragon volant qui sera au cœur de la cérémonie d’ouverture peine à s’envoler. Pendant qu’un collectif d’artistes russes exilés répète avec la fanfare locale, l’annonce de la mort d’Alexeï Navalny tombe comme un couperet, perturbant les préparatifs de la fête. L’inauguration d’une exposition consacrée aux opposants russes incarcérés se transforme spontanément en marche silencieuse devant le consulat de Russie. Les espoirs de voir émerger une véritable atmosphère festive s’étiolent. Mais contre toute attente, la soirée d’ouverture du Barents Spektakel le lendemain se mue en un feu d’artifice contre le désespoir.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn) disponible jusqu’au 18/03/2027