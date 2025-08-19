Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tout comprendre sur les exoplanètes Les exoplanètes défient la théorie selon laquelle nous sommes seuls dans l’univers. Apprenez quels types d’exoplanètes existent, quelles méthodes les...

Documentaire Tout comprendre sur les trous noirs Au centre de notre galaxie, un trou noir supermassif se forme. Découvrez les types de trous noirs, leur formation...

Documentaire Tout comprendre sur la Terre La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...

Documentaire Tout comprendre sur Neptune Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...

Documentaire Tout comprendre sur Jupiter Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de...

Documentaire Les débuts de la navette spatiale La création d’un engin spatial entre la fusée et l’avion. Réalisateur : Evan Clarck

Article 4 infos clés sur les trous noirs Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...

Conférence Étoiles, constellations et légendes grecques Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...

Documentaire Exomars – A la conquête de la planète rouge Retour sur la mission spatiale « ExoMars », lancée en 2016 par l’Europe. Cette aventure scientifique palpitante propose une plongée dans...

Documentaire Espace, l’odyssée du futur – Ep02 – Vivre dans l’espace Sélectionné en 2009 pour effectuer une mission à bord de l’ISS, Thomas Pesquet se prépare depuis sept ans à...

Conférence Voyage vers l’infini C’est à un voyage exceptionnel que nous convie Christophe Galfard à travers l’Espace et le temps, à la découverte...

Documentaire Les conquistadors de l’espace Enquête sur les enjeux planétaires de la course aux satellites, qui voit désormais rivaliser États et entreprises privées, à...

Article Pourquoi Pluton n’est plus considérée comme une planète ? Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète du système solaire, a longtemps occupé une place importante dans l’imaginaire collectif,...

Documentaire Les contes de l’Univers – Véga et Altaïr, les amants célestes Dans l’univers plus de la moitié des étoiles vivent en couple, ce sont des étoiles doubles qui tournent autour...

Documentaire Copernic et Cassini, deux astronomes en avance sur leur temps Leurs découvertes respectives ont pavé la voie à des siècles de recherche et de progrès dans le monde entier.

Article Qu’est-ce qu’une exoplanète ? Le terme « exoplanète », combine deux mots grecs signifiant « en dehors » (exo) et « planète ». En d’autres termes, une exoplanète est...

Documentaire Il était une fois le cosmos (2/2) rnLe physicien et cosmologiste Stephen Hawking raconte l’histoire de l’univers, de son origine jusqu’à sa fin probable. Le «big...

Documentaire Aux frontières de la science – Univers parallèles \r

Univers parallèles, mondes secrets ou cachés, où existerait une autre réalité, ont toujours hantés le monde de la science-fiction....

Documentaire L’empire du système solaire L’atmosphère terrestre protège la vie sur Terre. Cette couche sert de bouclier contre les rayonnements solaires et les astéroïdes....