Documentaire

28 septembre 1958. A l´occasion du référendum sur la nouvelle Constitution, proposée par le Général de Gaulle, les opposants sont balayés. Le « oui » l’emporte avec 80% des voix. Les défenseurs du « non » ont eu beau dénoncer les conditions du retour du général dans les bagages des généraux d´Alger et critiquer la dérive des institutions vers le pouvoir personnel, ils ont été inaudibles. Ou trop en avance. Mais les plus illustres des ces défenseurs du « non », François Mitterrand et Pierre Mendès-France, prennent date : à l’épreuve du temps, la pratique du pouvoir par le général, ne manquera pas de leur donner raison. La Ve République a désormais 60 ans. La jupitérisation de l’exécutif est accomplie depuis longtemps et, tel un serpent de mer, l’appel à une VIe République, qui restaurerait le pouvoir du parlement, revient régulièrement sur la scène politique, réactualisant sans cesse les arguments du « non » de 1958. Le film revient sur ce moment historique où les Français ont choisi de s´abandonner aux délices de la monarchie républicaine malgré les mises en garde des « non ». Un documentaire réalisé par Philippe Saada. Une production O2B FILMS / PUBLIC SENAT.