Documentaire

Vivien nous entraine, seul et caméra au poing, dans sa découverte des cuisines du monde. Nous le retrouvons en Afrique de l’Ouest et notamment au Burkina Faso, au Bénin et au Togo. Dans un esprit d’improvisation, notre aventurier des cuisines extrêmes nous livre un baroud Rock’n’Roll. Parce que lʼaventure nʼest pas toujours facile et quʼil lui faudra parfois accepter quelques verres dʼalcool pour nouer contact avec la population locale, notre voyageur nous fera part de ses états dʼâmes, de ses doutes et de ses peurs pour un dénouement souvent heureux. Food Trip & Rock’n’Roll nous promet de nous faire découvrir des traditions culinaires peu communes, que Vivien est allé expérimenter sur place. Des animaux bizarres aux insectes, tout y passe. Il faut dire que son estomac est bien accroché et que la curiosité est son vilain défaut !