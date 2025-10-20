Podcast

Avant les suffragettes et bien avant Simone de Beauvoir, il y eut Victoria Claflin Woodhull, femme hors norme, première Américaine candidate à la présidence en 1872. Issue d’un milieu modeste, dotée de dons de voyance, puis devenue la première femme agent de change à Wall Street, elle fut tour à tour prédicatrice, éditrice et militante pour l’amour libre.

Dans cet épisode, Franck Ferrand revient sur cette existence romanesque : l’enfance pauvre, le mariage précoce, les conférences spirites, la rencontre avec le milliardaire Cornelius Vanderbilt, la fondation du Woodhull & Claflin’s Weekly et la candidature historique qui fit trembler l’Amérique puritaine.

Un portrait vibrant d’une pionnière oubliée qui, bien avant son temps, osa dire :

« Il y a un bonheur supérieur à celui de commander au monde : c’est celui de n’obéir à personne. »