Documentaire

Qui aurait imaginé ça ? L’un des produits star des amateurs de viande, le burger, est à son tour en train de faire sa conversion « vegan ».

Mc Donald’s propose son « Grand Veggie » et Burger King son « Rebel Whopper ».

Signe de l’engouement grandissant pour la viande sans viande. Elle permet de réduire la consommation d’eau, la production de CO2 et la maltraitance animale. Mais que cache vraiment ce nouvel aliment tellement à la mode ?

Derrière cette production de viande à base de soja ou de pois se cache des géants en devenir de l’industrie agro-alimentaire: ils s’appellent Impossible Food, The Vegetarian Butcher ou Beyond Meat une start-up américaine valorisée en bourse 6 milliards de dollars et dont les produits vont être bientôt vendus en France chez Casino.

Tout le problème c’est que l’avantage écolo de cette « nouvelle viande » serait battu en brèche par ses inconvénients nutritifs.

Produit transformé par excellence, elle est souvent plus grasse, plus salée et plus gavée d’additifs que son cousin carné.

Une malbouffe en remplace-t-elle une autre ?

Existe-t-il de la viande « vegan » douce pour la planète et la santé?

Une enquête de Karim Ouaffi