Documentaire

Au bas de l’échelle sociale, les paysans européens ont presque toujours subi les pouvoirs en place. Troisième volet de cette série documentaire de Stann Neumann. Au XVIIe siècle, les paysans commencent à savoir lire et écrire, au grand déplaisir des maîtres, les mêmes qui criminalisent les superstitions rurales et font la chasse aux sorcières de village.

En Angleterre, l’aristocratie s’empare des terres communales au nom du progrès et de la rentabilité. Pour survivre, les paysans se font ouvriers agricoles ou vagabonds. La France suit un autre chemin. Sa paysannerie se maintient et joue un rôle majeur dans la Révolution de 1789, qui met fin à mille ans de régime féodal.

Série documentaire de Stan Neumann (France, 2023, 55mn) disponible jusqu’au 22/06/2026