Documentaire

Cinémas fantômes, villes d’eaux dont la splendeur n’est plus qu’un lointain souvenir, villages dépeuplés: le photographe Alex Iacob explore les lieux abandonnés de Roumanie. Avec son appareil photo, il lutte contre l’oubli et documente ce qui reste d’un passé à jamais révolu.

De Bucarest aux Carpates, Alex saisit avec son objectif les stigmates du délabrement et les prémisses du renouveau. Et rencontre des alliés substantiels eux aussi engagés pour la préservation des édifices historiques.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn disponible jusqu’au 21/01/2027