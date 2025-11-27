L’univers des reptiles rares d’Europe fascine autant les passionnés que les spécialistes, tant il mêle discrétion, singularité biologique et défis vétérinaires. En tant que vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques, on se retrouve souvent face à des espèces dont la biologie subtile, la sensibilité au stress et les besoins environnementaux très précis exigent une approche particulièrement rigoureuse. Loin des reptiles tropicaux mieux connus du grand public, les espèces européennes développent des stratégies d’adaptation uniques, façonnées par des climats tempérés ou montagnards qui les rendent parfois extrêmement sensibles aux variations thermiques.