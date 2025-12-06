Aurelien Barrau passe en revu les dernières avancées de la cosmologie physique. Il explique comment la gravitation quantique pourrait...
Embarquez pour un voyage fascinant dans l’univers de la physique de l’extrême, explorée à l’échelle d’une boîte d’allumettes. Julien...
Connu pour ses travaux en physique quantique, Alain Aspect revient sur sa démonstration expérimentale de l’intrication quantique qui ouvre...
La science-fiction met souvent en scène vaisseaux spatiaux, gigantesques stations orbitales ou méga- projets planétaires. Pour la plupart, ces...
L’aluminium est l’un des métaux les plus remarquables et polyvalents de notre époque. Connu pour sa légèreté et sa...
Le rhodium est un élément chimique (symbole Rh, numéro atomique 45) qui fait partie de la famille des métaux...
De Louis de Broglie, prix Nobel de physique 1929, à Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, embarquez avec...
L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...
Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...
L’évolution du concept d’atome a été complexe et sinueuse à travers l’histoire. Initialement amorcée par les philosophes de l’Antiquité...
À la fin du néolithique, l’homme découvre qu’il peut canaliser l’eau. Après avoir appris à domestiquer les fleuves et...
La cristallographie est une discipline de la science qui se consacre à l’étude des cristaux et de leur structure....
Albert Einstein, l’une des figures les plus emblématiques de la science moderne, a transformé notre compréhension de l’univers grâce...
La gravitation est l’interaction fondamentale qui permet de décrire le mouvement des objets lointains et l’expansion cosmique. Telle que...
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en plongeant dans l’eau d’une piscine ou d’un lac, la température paraît soudainement glaciale,...
Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...
La foudre, avec ses éclairs illuminant le ciel et son tonnerre résonnant, est l’un des phénomènes météorologiques les plus...
Alliant la mécanique quantique et la relativité d’Einstein, la physique des particules décrit les blocs élémentaires qui composent la...
Qu’elle nous vienne du soleil, d’une ampoule ou d’une bougie ou, la lumière a des propriétés étranges et fascinantes....
La fusion thermonucléaire – le « graal » souvent cité de la production d’énergie – suscite autant d’enthousiasme que...
