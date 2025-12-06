Ressources Dans la même catégorie

Conférence La gravitation quantique remet-elle en cause le Big bang ? Aurelien Barrau passe en revu les dernières avancées de la cosmologie physique. Il explique comment la gravitation quantique pourrait...

Conférence La physique de l’extrême Embarquez pour un voyage fascinant dans l’univers de la physique de l’extrême, explorée à l’échelle d’une boîte d’allumettes. Julien...

Conférence Les deux révolutions quantiques Connu pour ses travaux en physique quantique, Alain Aspect revient sur sa démonstration expérimentale de l’intrication quantique qui ouvre...

Conférence Energie, puissance et science-fiction La science-fiction met souvent en scène vaisseaux spatiaux, gigantesques stations orbitales ou méga- projets planétaires. Pour la plupart, ces...

Article Un métal d’exception : l’aluminium L’aluminium est l’un des métaux les plus remarquables et polyvalents de notre époque. Connu pour sa légèreté et sa...

Podcast Qu’est-ce que le rhodium ? Le rhodium est un élément chimique (symbole Rh, numéro atomique 45) qui fait partie de la famille des métaux...

Conférence Univers parallèles et révolution quantique De Louis de Broglie, prix Nobel de physique 1929, à Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, embarquez avec...

Conférence L’espace-temps déformé : une histoire des mirages gravitationnels L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...

Podcast Les savants poètes de l’infiniment petit Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...

Conférence Les mystères de l’atome L’évolution du concept d’atome a été complexe et sinueuse à travers l’histoire. Initialement amorcée par les philosophes de l’Antiquité...

Documentaire Mécanique des Fluides, tout coule de source À la fin du néolithique, l’homme découvre qu’il peut canaliser l’eau. Après avoir appris à domestiquer les fleuves et...

Article Qu’est-ce que la cristallographie ? La cristallographie est une discipline de la science qui se consacre à l’étude des cristaux et de leur structure....

Conférence Einstein et la relativité générale Albert Einstein, l’une des figures les plus emblématiques de la science moderne, a transformé notre compréhension de l’univers grâce...

Conférence Une petite histoire de la masse du graviton La gravitation est l’interaction fondamentale qui permet de décrire le mouvement des objets lointains et l’expansion cosmique. Telle que...

Podcast Pourquoi l’eau parait-elle plus froide que l’air ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en plongeant dans l’eau d’une piscine ou d’un lac, la température paraît soudainement glaciale,...

Conférence Les folles vitesses de la lumière Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...

Article Comment se forme la foudre ? La foudre, avec ses éclairs illuminant le ciel et son tonnerre résonnant, est l’un des phénomènes météorologiques les plus...

Conférence Les défis de la physique vus par le CERN Alliant la mécanique quantique et la relativité d’Einstein, la physique des particules décrit les blocs élémentaires qui composent la...

Documentaire C’est pas sorcier – Lumières et illusions Qu’elle nous vienne du soleil, d’une ampoule ou d’une bougie ou, la lumière a des propriétés étranges et fascinantes....