Documentaire

Le journaliste et historien italien Alberto Angela fait revivre la cité romaine à la veille de l’éruption qui l’a anéantie, il y a près de deux mille ans.

Vulgarisateur fameux en Italie pour ses émissions télévisées, le journaliste et historien Alberto Angela, auteur, entre autres, du best-seller « Les trois jours de Pompéi », fait revivre les cités romaines détruites par l’éruption du Vésuve, en l’an 79 de notre ère : Pompéi, bien sûr, dont les ruelles, les monuments et les villas fabuleusement préservés attirent chaque année quelque trois millions de touristes, mais aussi Herculanum, distante d’une vingtaine de kilomètres sur le littoral et plus proche du Vésuve, qui dormit durant dix-sept siècles sous une épaisse couche de boue volcanique.

Guidant le spectateur de trésor en trésor, Alberto Angela décrit le quotidien, les rites et les coutumes de la Rome antique à la faveur d’une déambulation qui ressuscite les dernières heures de Pompéi. De lieux méconnus en étapes incontournables, comme la villa des Mystères, avec ses fresques magnifiques dépeignant peut-être un culte dionysiaque fermé aux profanes, il décrit les phases successives de la catastrophe, connues notamment grâce à Pline le Jeune, témoin oculaire de l’éruption à l’âge de 18 ans. Les scènes de la vie romaine sobrement reconstituées, mais aussi la simulation numérique (notamment de la colonne de fumée et de cendres qui précéda les torrents de lave et culmina jusqu’à 32 kilomètres de hauteur) illustrent les propos de ce « passeur » passionné.

Documentaire de Gabriele Cipollitti (Italie/France, 2019, 52mn)

