Documentaire Libéria : Kush, la drogue des morts Deux guerres civiles, entre 1989 et 2003, ont broyé le Libéria en Afrique de l’Ouest. Plus de 250 000...

Documentaire Transhumance dans les Alpes Nous assistons à la transhumance qui commence dès l’aube au son des sonnailles. Une bergère témoigne : « Pour moi...

Documentaire Bosnie : comment vivre dans un pays morcelé ? Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...

Documentaire Ici, ils troquent pour survivre Cet épicier a remis le troc au goût du jour

Documentaire Lagos : survivre dans la ville la plus dangereuse d’Afrique Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des...

Documentaire Pétrole et Nigéria : la malédiction Ce film met en lumière la réalité choquante de la vie dans le delta du Niger au Nigeria, où...

Documentaire Les thérapies de conversion pour homosexuels de l’Eglise évangélique Aujourd’hui, l’Église propose des thérapies de conversion pour homosexuels, via une association chrétienne évangélique. Nous avons décidé de les...

Documentaire Venezuela : au bord de la déchirure Le Venezuela est un pays coupé en deux : d’un côté les partisans du président Hugo Chavez, principalement des...

Documentaire L’Espagne, un pays divisé Les blessures de la guerre civile et du franquisme expliquent-elles la polarisation croissante de la vie politique espagnole, entre une...

Documentaire Sonia Rolland : les orphelins du génocide Rwandais Nous suivons Sonia Rolland à Kigali, capitale du Rwanda. La première miss France d’origine africaine vient retrouver sa terre...

Documentaire Astrologie hindoue : les astres au cœur du quotidien Dans l’Inde contemporaine, l’astrologie n’est pas une croyance marginale : elle façonne les choix de vie, les mariages, les...

Documentaire Congo, le dernier train du Katanga Le train hirondelle parcourt 1600 kilomètres en trois semaines. Ce train, le moins cher du Congo, s’arrête à toutes...

Documentaire Iran, cache-cache avec les mollahs En Iran, les révoltes sont secrètes, individuelles, elles se jouent à l’abri des regards, derrière des portes closes. Avec...

Documentaire France : Calais, dans l’objectif d’un réfugié afghan Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un...