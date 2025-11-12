Deux guerres civiles, entre 1989 et 2003, ont broyé le Libéria en Afrique de l’Ouest. Plus de 250 000...
Réprimée, souvent victorieuse, elle fait vaciller plusieurs régimes. Elle, c’est la Génération Z, des jeunes entre 13 et 26...
Nous assistons à la transhumance qui commence dès l’aube au son des sonnailles. Une bergère témoigne : « Pour moi...
Bangladesh : Les très petites mains de l’acier
Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...
Cet épicier a remis le troc au goût du jour
Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des...
En Colombie, prendre soin de soi est important.
Ce film met en lumière la réalité choquante de la vie dans le delta du Niger au Nigeria, où...
Aujourd’hui, l’Église propose des thérapies de conversion pour homosexuels, via une association chrétienne évangélique. Nous avons décidé de les...
Le Venezuela est un pays coupé en deux : d’un côté les partisans du président Hugo Chavez, principalement des...
C’est un village de 800 habitants qui compte 3 millions de serpents. A Zisiqiao, au sud de Shanghai, les...
Les blessures de la guerre civile et du franquisme expliquent-elles la polarisation croissante de la vie politique espagnole, entre une...
Nous suivons Sonia Rolland à Kigali, capitale du Rwanda. La première miss France d’origine africaine vient retrouver sa terre...
Dans l’Inde contemporaine, l’astrologie n’est pas une croyance marginale : elle façonne les choix de vie, les mariages, les...
Dans l’extrême nord de l’Inde, dans l’État du Cachemire, à plus de 5 000 mètres d’altitude, se trouve la...
Le train hirondelle parcourt 1600 kilomètres en trois semaines. Ce train, le moins cher du Congo, s’arrête à toutes...
En Iran, les révoltes sont secrètes, individuelles, elles se jouent à l’abri des regards, derrière des portes closes. Avec...
Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un...
Dernier volet de cette effarante immersion dans l’influent empire médiatique dirigé d’une main de fer par Rupert Murdoch. Rejeté par...
