Documentaire Ces requins-bouledogues chassent les requins à pointes noires ! Des requins à pointes noires et des tarpons chassent des bancs de mulets. Soudain, des requins-bouledogues attaquent. Ce ne...

Documentaire Le sapajou à barbe est plus rusé que toi ! Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...

Documentaire Ce singe crie comme Godzilla ! Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...

Documentaire Ce léopard attend sa proie en embuscade Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...

Documentaire Matamata, la tortue un peu moche mais incroyable La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...

Documentaire Tortue alligator : la machine de guerre La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...

Documentaire Le plus grand serpent du monde Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...

Documentaire Violentes batailles nocturnes entre hyènes et lionnes Dans les profondeurs de la savane africaine, sous le voile de la nuit, se déroule un spectacle brutal et...

Documentaire La myxine et son redoutable bouclier gluant La myxine, aussi surnommée « poisson sorcier », est une créature marine fascinante dont l’apparence primitive cache un système de défense...

Documentaire Pour l’amour des Chats – Épisode 2 Rencontre avec ces amoureux des chats, qui nous racontent comment ils vivent avec leurs amis à quatre pattes.

Documentaire Caïman : une lutte acharnée pour la survie ? Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...

Documentaire Question de survie : bataille de prédateurs Crocs acérés, griffes affûtées, venin… découvrez les méthodes de défense des prédateurs les plus dangereux de la planète, chats...

Documentaire Une meute de lycaons s’attaque à des impalas La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...

Documentaire Le mâle autruche a un énorme pénis Dans le désert du Namib, c’est la saison des amours pour les autruches. Le mâle va alors faire la...

Documentaire Des éléphants pas commes les autres Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...

Documentaire Xenius – Salicornes, mollusques Salicornes, mollusques : le « watt » découvre deux fois par jour en mer du Nord un large estran habité de...

Article Le cagou huppé Il serait peut-être difficile pour certains d’imaginer un monde silencieux sans le joyeux gazouillis des oiseaux, dont le cagou...