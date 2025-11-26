En 2015, c’est la deuxième fois que des orques sont filmées en train d’attaquer un grand requin blanc. Très organisées, elles communiquent beaucoup pour piéger le requin, avant de lui porter le coup fatal.
Des requins à pointes noires et des tarpons chassent des bancs de mulets. Soudain, des requins-bouledogues attaquent. Ce ne...
Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...
Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
Ces morses se retrouvent à côté du plus grand prédateur terrestre. L’ours blanc est un expert pour se déplacer...
La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...
La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Dans les profondeurs de la savane africaine, sous le voile de la nuit, se déroule un spectacle brutal et...
La myxine, aussi surnommée « poisson sorcier », est une créature marine fascinante dont l’apparence primitive cache un système de défense...
Rencontre avec ces amoureux des chats, qui nous racontent comment ils vivent avec leurs amis à quatre pattes.
Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...
Crocs acérés, griffes affûtées, venin… découvrez les méthodes de défense des prédateurs les plus dangereux de la planète, chats...
Et si la recherche scientifique arrivait à se passer des expérimentations?
La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...
Dans le désert du Namib, c’est la saison des amours pour les autruches. Le mâle va alors faire la...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Salicornes, mollusques : le « watt » découvre deux fois par jour en mer du Nord un large estran habité de...
Il serait peut-être difficile pour certains d’imaginer un monde silencieux sans le joyeux gazouillis des oiseaux, dont le cagou...
Le Zoo de Doué nous dévoile ses secrets une fois les grilles fermées au public. L’hiver y est loin...
