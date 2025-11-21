Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre.
De l’Arctique au cap de Bonne Espérance et aux côtes de l’Amérique du Sud, tout autant que l’aviation, l’arme sous-marine du IIIème Reich a joué un rôle prépondérant dans la suprématie allemande, jusqu’en 1942. De son PC de Kernevel en Bretagne, l’Amiral Dönitz a dirigé pendant trois ans l’arme sous-marine. En 1939, l’Allemagne ne disposait que d’une soixantaine de bâtiments, mais 1000 furent mis à l’eau dans les années qui suivirent. Ravitaillés en pleine mer en carburant et en armes, les U-Boote avaient un champ d’opération presque sans limite. Les commandants et leurs équipages étaient des héros pour le peuple allemand. Ils recevaient, dès leur retour de mission, les plus hautes distinctions. De leurs premières heures de gloire à leur déclin, revivez l’histoire de ces hommes et de leurs redoutables sous-marins.