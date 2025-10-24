Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Trafics d’Espagne : la filière sous surveillance En Gironde, une unité de gendarmerie traque sans relâche un réseau de trafiquants de drogue installé à Castillon-la-Bataille. Filatures...

Podcast L’affaire Troadec L’affaire Troadec, également connue sous le nom d’affaire des disparus d’Orvault, est une tragédie criminelle survenue dans la nuit...

Documentaire Montpellier : impressionnante saisie des Stups Dans le Var, le gendarme Dimitri remonte une série de cambriolages en plein jour autour de Brignoles grâce au...

Documentaire Entre criminalité et trafic, le quotidien dangereux des Marseillais Avec un taux d’homicide deux fois supérieur à la moyenne nationale, Marseille est aujourd’hui considérée comme l’une des villes...

Documentaire Cambriolages : la traque du gang invisible À Draguignan, dans le Var, une série de cambriolages hors norme intrigue la police. En une seule nuit, un...

Documentaire Guantánamo, la prison des terroristes présumés Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont utilisé la base navale de Guantánamo à Cuba pour...

Documentaire Violences urbaines : CRS sous tension Lors des périodes de fortes manifestations, pas facile de concilier vie de famille et maintien de l’ordre lors des...

Podcast Richard Ramirez : le traqueur de la nuit Le 10 avril 1984, une nuit de printemps agitée tombe sur San Francisco. Depuis plusieurs jours, une pluie torrentielle...

Documentaire Tombé du camion ! En achetant bien moins cher qu’en magasin un produit que vous n’auriez jamais osé vous offrir, vous pensiez faire...

Documentaire Jeanne Weber : l’ogresse de la goutte d’or Début du XXème siècle, Jeanne Weber est nourrice à la goutte d’Or, à Paris. Affectueuse avec les enfants, elle...

Documentaire Cellule mineur : la police traque les pédophiles Depuis l’affaire Dutroux, les crimes sexuels contre les mineurs sont un sujet de hantise sociale. Prévenir le passage à...

Podcast L’affaire Mihaela En décembre 2016, au Frasnois, dans le Jura, on découvre dans un bois, le corps supplicié d’une jeune femme...

Documentaire Nuits chaudes, la police sous tension À Fréjus, les policiers surveillent la ville la nuit pour gérer l’alcool, les disputes et les nuisances estivales. Entre...

Article Quelle est la ville la plus dangereuse de France ? La question de la sécurité urbaine est un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux citoyens et décideurs politiques...

Documentaire La mort d’Adama Traoré : l’histoire racontée par sa soeur Le 19 juillet 2016, Adama Traoré trouvait la mort au sein de la gendarmerie de Persan, 2 heures après...

Documentaire Christian Ranucci, condamné à mort Affaires sensibles revient sur l’affaire Ranucci, du nom de ce jeune homme condamné à mort, exécuté en juillet 1976...

Documentaire Paris : les nouveaux points de deal du métro Dans le métro de Paris, des échanges illicites entre délinquants et trafiquants sont fréquents. Les forces de l’ordre doivent...