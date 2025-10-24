Le RAID fêtera bientôt ses 40 ans. Une équipe de TF1 a pu en exclusivité suivre ces policiers d’élite, en immersion dans leur quotidien.
En Gironde, une unité de gendarmerie traque sans relâche un réseau de trafiquants de drogue installé à Castillon-la-Bataille. Filatures...
L’affaire Troadec, également connue sous le nom d’affaire des disparus d’Orvault, est une tragédie criminelle survenue dans la nuit...
Dans le Var, le gendarme Dimitri remonte une série de cambriolages en plein jour autour de Brignoles grâce au...
Avec un taux d’homicide deux fois supérieur à la moyenne nationale, Marseille est aujourd’hui considérée comme l’une des villes...
À Draguignan, dans le Var, une série de cambriolages hors norme intrigue la police. En une seule nuit, un...
Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont utilisé la base navale de Guantánamo à Cuba pour...
Lors des périodes de fortes manifestations, pas facile de concilier vie de famille et maintien de l’ordre lors des...
Le 10 avril 1984, une nuit de printemps agitée tombe sur San Francisco. Depuis plusieurs jours, une pluie torrentielle...
Le mari aurait-il imaginé le scénario du drame ?
En achetant bien moins cher qu’en magasin un produit que vous n’auriez jamais osé vous offrir, vous pensiez faire...
Début du XXème siècle, Jeanne Weber est nourrice à la goutte d’Or, à Paris. Affectueuse avec les enfants, elle...
Depuis l’affaire Dutroux, les crimes sexuels contre les mineurs sont un sujet de hantise sociale. Prévenir le passage à...
En décembre 2016, au Frasnois, dans le Jura, on découvre dans un bois, le corps supplicié d’une jeune femme...
À Fréjus, les policiers surveillent la ville la nuit pour gérer l’alcool, les disputes et les nuisances estivales. Entre...
Comment un État choisit-il qui punir, comment punir, et pourquoi ? Comparution immédiate pour les mineurs, surveillance algorithmique, justice...
La question de la sécurité urbaine est un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux citoyens et décideurs politiques...
Le 19 juillet 2016, Adama Traoré trouvait la mort au sein de la gendarmerie de Persan, 2 heures après...
Affaires sensibles revient sur l’affaire Ranucci, du nom de ce jeune homme condamné à mort, exécuté en juillet 1976...
Dans le métro de Paris, des échanges illicites entre délinquants et trafiquants sont fréquents. Les forces de l’ordre doivent...
2010 ; Pendant les années 60 et 70, la mafia de Chicago, «The Outfit», règne sur la ville. La...
