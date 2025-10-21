Conférence

La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un tube. Au lieu d’être gonflé pour former une bulle de savon, le film est mis en vibration par une onde sonore : au rythme de la musique, les couleurs, liées aux irisations de la membrane, s’animent : alors que le film menace d’éclater à chaque instant, les couleurs dansent, tourbillonnent, se séparent ou fusionnent. Les notes et accord du trio Artemisa animent la vie éphémère de ces fines membranes liquides.

La découverte de ce phénomène est issue d’un laboratoire de physique, alors qu’une équipe de chercheurs étudiait la propagation d’une onde acoustique dans une mousse liquide. Dans cette conférence « Art et Science », nous expliquerons, entre chaque morceau de musique, les phénomènes physiques à l’œuvre et les travaux de recherche associés à cette expérience. Nous chercherons à décrire en musique le ballet des ondes sonores, lumineuses et capillaires qui animent ce soap film opera.