Aujourd’hui, en France, environ 670 000 enfants sont porteurs d’un handicap mental. Malheureusement, la pénurie de structures adaptées force...
Ce n’est pas la retraite qu’Annie avait imaginée. Chaque mois, il ne lui reste que 251 euros pour tenir,...
C’est l’heure de lever le camp pour cette famille gipsy
Quand tu décides de vivre avec le strict minimum
Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné...
Passer du temps en famille le week-end est une occasion précieuse pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables...
« Range ta chambre !», « Éteins cet ordinateur ! », « Fais tes devoirs ! », des phrases...
Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons...
Dans un monde où les écrans sont omniprésents, la lecture sur papier conserve une place précieuse, notamment pour les...
Ils vivent la semaine loin de leurs parents. Enfants de mariniers ou de familles isolées, ces enfants grandissent dans...
Après avoir perdu son emploi et s’être séparé de sa femme, Philippe a bien été obligé de retourner vivre...
Les conflits sont inévitables dans toute relation, même les plus harmonieuses. L’important n’est pas d’éviter les disputes à tout...
Aujourd’hui, un enfant sur cinq a des parents séparés ou divorcés. Du coup, de nouvelles formes de familles apparaissent...
Pas facile d’élever un adolescent. Inquiétude, stress, les parents veulent souvent le meilleur et la relation peut tourner au...
Quand le téléphone vous fait sortir de l’enfer
Un an après le démantèlement de la jungle de Calais, que sont devenus les 8 000 à 10 000...
Le psychanaliste et chroniqueur Gérard Miller recueille les témoignages de personnalités et d’anonymes qui ont transgressé leurs principes pour...
À 25 ans, Sabrina ne travaille pas et vit toujours chez ses parents, où elle passe le plus clair...
Les applications digitales, Instagram ou Snapchat, très populaires chez les adolescents, sont des sanctuaires. Inaccessibles pour les parents qui...
Quatre célibataires bien décidés à ne plus l’être mettent toutes les chances de leur côté pour trouver l’amour. Eryl,...
