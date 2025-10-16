Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Légaliser le cannabis médical ? Pratiquement généralisé en Amérique du Nord et du Sud, le cannabis médical est légal dans 21 pays européens. La...

Podcast C’est quoi ça, le crétin digital ? Smartphones, tablettes, télévision, la consommation du numérique par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des...

Article Les bénéfices du massage sur la santé mentale Le massage, bien au-delà de ses vertus physiques, joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la santé mentale. En...

Documentaire Phobie scolaire, le burn-out de l’enfance Ils ne sont ni paresseux, ni « décrocheurs » mais atteints d’un mal étrange, la peur irrationnelle d’aller à...

Article Quels avantages offrent les poires ? Souvent éclipsées par des fruits plus populaires comme les pommes ou les bananes, les poires méritent pourtant une place...

Conférence La marche, votre atout santé Véritable médicament pour de nombreux troubles, la marche est une activité sportive variée, facile à pratiquer, et qui s’adresse...

Documentaire Danger des écrans : info ou intox ? Les écrans empêchent-ils de dormir ? Fatiguent-ils les yeux ? Sont-ils dangereux pour les moins de 3 ans ?...

Documentaire SAMU de Lorient : un quotidien à toute épreuve En Bretagne, les médecins du SMUR interviennent sur des accidents spectaculaires. Ils sont les premiers mobilisés pour intervenir sur...

Podcast Briser la culture de la peur Xavier Pitois reçoit Anne Van Hyfte, autrice, comédienne, metteuse en scène, formée en hypnose ericksonienne et en Communication NonViolente....

Article Les jeux d’argent : défis du monde face au phénomène « Je suis devenue presque accro aux jeux de hasard », a déclaré une femme australienne de 69 ans ! Ce...

Documentaire Maternité : plus de place en réanimation néo-natale Cinq-mille-six cents bébés y naissent chaque année. « Jeanne de Flandre », dans les Hauts de France est la...

Article Les bienfaits de la méditation pour la santé mentale et le bien-être La méditation revêt une importance inouïe dans les sociétés modernes. Longtemps associée aux spiritualités orientales, la méditation a transcendé...

Documentaire Aliments transformés : les risques sur la santé Dans le monde entier, des scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Si on en consomme trop, on a un risque...

Documentaire Les effets secondaires du cancer du sein Ce coup de malchance qui changea leur vie à jamais

Documentaire Aller chez le dentiste… à l’étranger En Hongrie, les soins dentaires attirent chaque année des milliers de patients venus de toute l’Europe, séduits par des...

Documentaire Je suis atteint de mucoviscidose | Partie 2 Depuis la naissance, la vie d’Alex est en danger. Il est atteint de la mucoviscidose. Une maladie génétique extrêmement...

Article Les culottes menstruelles sont-elles adaptées pour tous les âges ? Les culottes menstruelles se hissent en tête de liste des meilleures protections hygiéniques depuis un certain temps. Elles offrent...

Documentaire Crise climatique : les impacts sur notre psychologie La cinéaste Jennifer Abbott explore les dimensions émotionnelles et psychologiques de la crise climatique et la relation entre le...

Documentaire Recherche médecins « Recherche médecins » est un « road movie » à travers les déserts médicaux d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher....