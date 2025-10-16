« Un corps en bonne santé » en compagnie du Dr Yann Rougier, médecin spécialiste des hôpitaux de Paris, passionné de neurosciences appliquées et de nutrition-santé. Dans ce sixième et dernier épisode, Anne Ghesquière et le Dr Yann Rougier se posent la question du bien vieillir et nous offrent 5 secrets de jouvence pour rester en pleine santé et profiter de la vie !