Documentaire

Porter secours et sauver des vies, c’est leur métier. Pour veiller sur les 2 millions d’habitants des Bouches du Rhône, les 161 salariés du SAMU 13 s’activent 24H/24, 7 jours sur 7. 1600 appels de détresse reçus quotidiennement, 45 interventions par jour (17 000 par an), le SAMU 13 est l’un des plus importants de France. Son antenne principale est basée à l’hôpital de la Timone à Marseille mais sa zone d’action s’étend parfois à toute la région PACA pour ce qui concerne les urgences pédiatriques. Pour les agents qui gèrent les appels du 15 comme pour les médecins, infirmiers et ambulanciers du SAMU qui se déploient sur le terrain à longueur d’année, chaque jour est un défi. Qui sont ces hommes et ces femmes qui agissent sur le terrain pour nous sortir de situations périlleuses ? Comment gèrent-ils au quotidien leur stress et leurs émotions ? Comment prendre la bonne décision en quelques instants quand une vie est en jeu ?Angoisses, doutes, craintes, joies, nous partagerons pendant quelques semaines, la vie de Xavier, médecin, Sandra, régulatrice à la centrale d’appel 15, Eric, infirmier et de Pascale, pédiatre, ces héros du quotidien. Un documentaire de Julie Samuel , Pierre-Jean Perrin.