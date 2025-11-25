C’est une mauvaise humeur qui traverse toute la France. Les hausses d’impôts sont jugées de moins en moins supportables. Mais pour qui est-ce le plus sensible ? Il y a les familles de smicards, non imposables jusqu’à maintenant et qui doivent dorénavant s’acquitter d’un impôt sur le revenu. On trouve aussi de nombreux retraités qui ne roulent pas sur l’or et pour qui l’augmentation est parfois de plusieurs centaines d’euros. Et la colère est souvent la plus forte chez ceux qui doivent s’acquitter d’impôts locaux très élevés. Quel est l’impact sur le budget de ces familles ?