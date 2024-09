Documentaire



Les parents célibataires naviguent entre les défis de l’éducation de leurs enfants et la recherche d’une nouvelle relation amoureuse. Des histoires variées, de la quête d’amour sur Internet à l’espoir d’une nouvelle vie de famille, montrent la détermination de ces individus à reconstruire leur vie affective. Entre moments de doute et d’espoir, ces récits inspirent par leur humanité et leur résilience face aux défis de la parentalité et des rencontres amoureuses.