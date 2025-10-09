Et si les « mauvaises herbes » étaient en réalité nos meilleures alliées face aux canicules urbaines ? À Carcassonne, un écologue du CNRS teste la résistance des plantes dans une cour d’école désimperméabilisée. Entre prairies fleuries, espèces locales… et herbes spontanées, qui l’emporte ? Cette expérience révèle comment la végétation sauvage pourrait rafraîchir nos villes et assurer leur durabilité.