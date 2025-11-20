Documentaire

Situé sur la côte d’opale, le Touquet est la station balnéaire la plus réputée du nord de la France.

Plus de 250 000 touristes se pressent chaque année dans cette petite ville à l’architecture anglo-normande, née il y a une centaine d’années pour accueillir la bourgeoisie parisienne et anglaise.

En plus du charme de la ville, sa plage, longue de six kilomètres offre de multiples activités aux vacanciers. Le tout dans un espace naturel préservé.

Entre loisirs, escapades dans la nature et pauses gourmandes, nous allons vivre un été aux côtés des Touquettois et de ses touristes.

Janick habite la ville depuis quinze ans. Cette charmante retraitée s’est installée au Touquet pour pouvoir accueillir ses petits-enfants dont les arrivées et les départs rythment l’été. Au programme : char à voile, équitation et pêche au large. Cette excursion a bien failli tourner au fiasco. Janick est, comme de nombreux grands-parents, une mamie chic-ouf quand on évoque les petits-enfants : « Les grands-parents chic ouf, c’est chic ils arrivent, ouf ils repartent mais ce n’est pas tout à fait vrai moi je préfère, chic ils arrivent. » Pour cette grand-mère gâteau, ses petits-enfants c’est avant tout un grand bonheur.

Alexandre a 35 ans, et cet été au Touquet représente pour lui un immense pari. Il vient d’ouvrir son atelier de fabrication de sablés et c’est sa première saison sur la côte d’Opale. Le jeune homme a investit plus de 700 000 euros dans son concept, devenu l’enjeu de sa vie. « J’ai toutes mes preuves à faire. Je ne suis pas d’un naturel stressé, mais il y a quand même une bonne pression. »

Pour se faire connaître des touristes et des Touquettois, Alexandre ne lésine pas sur les actions promotion : visites guidées de son atelier et présence aux grands événements de la ville.

Mathilde aussi s’apprête à vivre un été de labeur au Touquet. Elève au lycée hôtelier de la ville, elle effectue cette saison son premier stage dans l’hôtellerie et va ainsi découvrir les différents services du plus vieil établissement du Touquet et aussi l’un des plus mythiques. Sa première difficulté est de ne pas se laisser impressionner par les dorures de l’hôtel. Surveillée par le responsable de la brasserie de l’hôtel, intégrée à la brigade du restaurant gastronomique, la jeune femme sera-t-elle à la hauteur ? D’autant plus qu’elle rêve d’une grande carrière dans l’hôtellerie. « Je ne pense pas que je passerai ma vie dans la cuisine ou dans le service, j’aimerais bien voir la gestion hôtelière »

Clémence et Charlotte Lambert sont sœurs, elles sont aussi championnes du monde de char à voile. Toutes les deux ont cette discipline chevillé au corps : « Etre libre sur la plage, aller où on veut, sans bruit, juste avec le vent, pas de moteur. Tu peux aller jusqu’à 90km/h et ça ne fait aucun bruit, c’est ça qui est magique. »

Une passion que leur a transmis leur père, quintuple champion du monde et détenteur du record de vitesse : Bertrand Lambert, décédé en 2013.

Après deux ans d’interruption pour cause d’études, Clémence et Charlotte doivent se remettre en forme cet été, si elles veulent pouvoir défendre leurs titres et participer aux compétitions de char à voile qui débutent à l’automne. C’est dans cette optique que Charlotte, la cadette a décidé de se lancer un nouveau défi : courir les 10 kilomètres du Touquet.

Première diffusion : 06/05/2017

Un reportage de Claire DENAVARRE et Xavier PUYPEROUX